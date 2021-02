Inter-Lazio, Lukaku non sbaglia mai: 12 rigori segnati con la maglia nerazzurra

Romelu Lukaku fa 12 su 12 dagli undici metri con la maglia dell’Inter. L’attaccante belga, ancora una volta, ha dimostrato tutta la sua freddezza sbloccando il match di San Siro contro la Lazio, portando avanti i suoi.

Lukaku non ha mai tradito l’Inter dal dischetto, segnando anche gol pesanti come quello in finale di Europa League contro il Siviglia e nel derby di Coppa Italia contro il Milan.

Ma non solo perché, come riportato da Opta, tra i giocatori che hanno realizzato tutti i calci di rigore tentati nei top-5 campionati europei nelle ultime due stagioni, nessuno ne ha calciati di più di Romelu Lukaku (10).

