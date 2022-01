Inter-Lazio, le probabili formazioni: Inzaghi sceglie Sanchez-Lautaro per l’attacco

Le probabili scelte del tecnico nerazzurro in vista del match di stasera (ore 20.45)

Ci siamo, l' Inter è pronta a scendere in campo per la prima partita del 2022. A San Siro arriverà la Lazio di Sarri , l'unica squadra con cui i nerazzurri di Inzaghi hanno perso in questo campionato.

Per il big match, Inzaghi opta per i migliori in campo senza fare calcoli in vista della Supercoppa mercoledì sera. In difesa ci sarà il solito trio, così come Dumfries e Perisic sulle fasce. A centrocampo, oltre a Barella e Brozovic, ci sarà Vidal a sostituire lo squalificato Calhanoglu. In attacco, nonostante il tampone negativo di Dzeko, il tandem sarà Sanchez (leggermente favorito su Correa)-Lautaro.