Inter-Lazio, Skriniar (Sky): “Contenti della vittoria, potevamo segnare anche di più. Il sorpasso? Lavoriamo per questo”

L’Inter vola al primo posto in classifica dopo una grande vittoria contro la Lazio per 3-1. La squadra di Antonio Conte ha saputo soffrire e ripartire punendo la squadra capitolina sfruttando al meglio le occasioni a sua disposizione. Dopo la doppietta del primo tempo di Lukaku, Escalante l’ha riaperta deviando in maniera vincente una punizione di Milinkovic Savic. Pochi minuti dopo il sigillo nerazzurro con Lautaro Martinez.

A commentare la partita nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, ci ha pensato il difensore Milan Skriniar. Ecco le sue parole: “Conoscevamo la Lazio, è una buona squadra e oggi sapevamo sarebbe stata una gara difficile. Siamo molto contenti del 3-1, penso che potevamo segnare anche di più. Ci dispiace per il gol subito, ma alla fine è stato un risultato importante. Il sorpasso in classifica? Lavoriamo sempre per questo, stasera ci godiamo la vittoria e da domani pensiamo al derby di domenica prossima”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi