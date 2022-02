Riscatto e consapevolezza: cosa ha detto Inzaghi ai giocatori dopo Inter-Liverpool

Che impatto avrà sull'Inter la sconfitta contro il Liverpool?

Nei prossimi giorni capiremo se la bruciante sconfitta contro il Liverpool avrà lasciato o meno delle crepe tra i giocatori nerazzurri. In ogni caso, L'Inter non ha tempo di guardare al passato: c'è un campionato da vincere. La partita contro il Sassuolo sarà già un importante test per toccare con mano il morale dei nerazzurri.