Inter, dal ricorso per Bastoni a de Vrij e Gosens: chi ci sarà contro il Sassuolo

Le ultime verso Inter-Sassuolo di domenica (ore 18.00)

"Oggi alle 13, di fronte alla Corte sportiva d'appello, l' Inter saprà se Bastoni ci sarà o meno contro il Sassuolo ". Così si legge sulla Gazzetta dello Sport , aggiungendo anche che l'obiettivo del club nerazzurro, infatti, è quello di trasformare la restante giornata di squalifica in ammenda.

Bastoni, ricordiamo, era stato squalificato per due partite dopo la frase rivolta, al termine del derby, agli assistenti: "Avete fatto schifo". Il legale dell'Inter, Angelo Capellini , ha presentato il ricorso che sarà esaminato oggi: c'è ottimismo in casa nerazzurra.

E sempre verso il Sassuolo, Inzaghi ragiona sulla formazione da presentare a San Siro: è possibile un turno di riporto per de Vrij. Le ultime da Appiano dicono che Vecino è ancora out, mentre Gosens oggi tornerà parzialmente in gruppo: l'esterno tedesco punta il Genoa.