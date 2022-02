Panchina lunga e rivoluzione in attacco: cosa farà l’Inter per vincere anche in Europa

La sconfitta contro il Liverpool ha fatto scattare qualcosa nel club nerazzurro

Alessio Murgida

La partita contro il Liverpool ha mostrato l'enorme gap che divide i club inglesi da quelli italiani. La profondità della rosa dei Reds (che ha vinto il match anche grazie ai super cambi a disposizione di Klopp) ha indicato la via per l'Inter.

I nerazzurri vogliono ripresentarsi tra 12 mesi in Champions League con una squadra ancora più forte, non solo negli 11 titolari. Per farlo, il club nerazzurro deve seguire il famoso player trading - di cui abbiamo parlato anche noi qui - per poter allungare la rosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, la squadra mercato dell'Inter ha individuato nel settore offensivo il reparto da rivoluzionare la prossima estate.

Sappiamo che Scamacca è l'obiettivo numero uno di Marotta e Ausilio: ci sono incontri periodici con il Sassuolo. Ma Scamacca non basta per compiere lo step anche in Europa. C'è bisogno di almeno un altro rinforzo.

L'Inter segue con attenzione anche la situazione Dybala: a fine mese, la Juventus incontrerà il suo agente, Antun, per fare il punto sul rinnovo di contratto.

L'altro nome è quello di Jonathan David: attaccante canadese classe 2000 del Lille. Uno dei profili più interessanti in giro per l'Europa. David ha caratteristiche che in questo momento non ci sono nell'Inter, come quella dell'attacco alla profondità.

Il Lille però per lui chiede 50 milioni di euro. La società nerazzurra dovrà necessariamente vendere Lautaro per arrivare al gioiello canadese. Ma David o non David, la sconfitta contro il Liverpool ha scatenato una voglia nel club nerazzurro di arrivare l'anno prossimo a giocarsela ancora di più in Champions League.