Inter, attaccante del futuro cercasi: Scamacca è davvero meglio di Pinamonti?

Il confronto tra i due giovani attaccanti

Pietro Magnani

ATTACCANTE CERCASI — L'Inter, come è risultato evidente anche ieri dopo l'immeritata sconfitta contro il Liverpool, fatica a concretizzare la mole di gioco creata. Lautaro è in fase di appannamento e non è un bomber vero. Anche Sanchez e Correa non sono punte che garantiscono numeri importanti in termini di reti. E Dzeko va per i 36 anni. Urge quindi un intervento pesante sul mercato estivo per fornire ad Inzaghi un attaccante prolifico e possibilmente giovane e di prospettiva. Tutti gli indizi portano a Gianluca Scamacca del Sassuolo, la cui valutazione degli emiliani però è piuttosto alta, circa 40 milioni di euro. Già in casa, l'Inter avrebbe Pinamonti, in prestito in questa stagione all'Empoli. Siamo sicuri che tra i due ci sia questo clamoroso abisso tecnico che giustifichi un investimento tanto pesante invece che la "soluzione in casa"? Scopriamolo con i numeri.

GIANLUCA SCAMACCA L'attaccante del Sassuolo è dotato di tutti i presupposti per diventare un ottimo centravanti. Forte fisicamente, bravo nel difendere palla e dotato di un gran tiro, Scamacca deve migliorare parecchio dal punto di vista dei numeri e del killer instinct. Sicuramente lavorare a stretto contatto con un maestro del ruolo come Dzeko potrebbe aiutarlo molto a sgrezzarsi, sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale. Umiltà e spirito di sacrificio sono infatti aspetti fondamentali per chi vuole affermarsi in un grande club.

LA STAGIONE DI SCAMACCA:

ETÀ: 23

PRESENZE: 25

MINUTI GIOCATI: 1370

CARTELLINI: 5 (GIALLI)

GOAL: 9

ASSIST: 1

PARTECIPA DA UN GOAL OGNI 137 MINUTI

TIRI A PARTITA: 2,2

TIRI IN PORTA A PARTITA: 0,9

PALLONI PERSI A PARTITA: 7,2

MEDIA VOTO WHOSCORED: 6,69

ANDREA PINAMONTI A Empoli Pinamonti ha trovato l'ambiente giusto per consacrarsi, diventando leader tecnico dei toscani. Quando la squadra è in difficoltà si appoggia a lui, sia per cercare il goal che per tenere il pallone e rifiatare. Andrea è l'archetipo dell'attaccante vecchio stampo, qui numero 9 "dalle spalle larghe" che ormai non si vedono più. Una specie in via d'estinzione ma che Pinamonti continua a mandare avanti con orgoglio ed ottimi risultati.

LA STAGIONE DI PINAMONTI:

ETÀ: 22

PRESENZE: 25

MINUTI GIOCATI: 1837

CARTELLINI: 2 (GIALLI)

GOAL: 9

ASSIST: 1

PARTECIPA DA UN GOAL OGNI 183,7 MINUTI

TIRI A PARTITA: 2,9

TIRI IN PORTA A PARTITA: 0,9

PALLONI PERSI A PARTITA: 10,5

MEDIA VOTO WHOSCORED: 6,80

CONCLUSIONI — Entrambi sono ottimi attaccanti di prospettiva, forti fisicamente e di una buonissima intelligenza tattica per la loro età. Scamacca resta più ancorato alle sue zolle, Pinamonti invece si prende più responsabilità ad Empoli, svariando e lottando praticamente in tutta la metà campo avversaria. I numeri sono molto simili, coil neroverde leggermente più prolifico in rapporto ai minuti giocati. I goal fatti però sono gli stessi, così come le presenze. E anche i tiri tentati sono piuttosto simili. La media voto è leggermente più alta per Pinamonti che, ai punti, sembrerebbe vincere lo scontro.

Va detto però che a inizio stagione Dionisi non vedeva molto Scamacca, che si è poi ripreso lungo il cammino. Capire quale sia la mossa migliore da fare non è semplice. Entrambi possono fare grandi cose, il potenziale c'è... così come qualche dubbio però. Pinamonti è stato per anni in prima squadra all'Inter, coperto da grandi nomi certo, ma non è mai riuscito ad imporsi. Solo erronea mancanza di fiducia o forse non è un uomo da Inter?

Mentre Scamacca vale davvero tutti questi soldi? Numeri alla mano Pinamonti offre all'incirca lo stesso rendimento... ma non costa nulla. Il numero 91 del Sassuolo invece costa circa 40 milioni, un investimento importante, specie di questi tempi. Al momento sembra una scelta "qualsiasi", ma non è così: da qui può passare il futuro dell'Inter. Quando non si hanno molti soldi da spendere, bisogna prendere l'uomo giusto al momento giusto al primo colpo. L'attaccante del futuro dovrà ereditare una maglia pesante, quella indossata ora da Edin Dzeko... chi ha le spalle abbastanza larghe da sostenerla?