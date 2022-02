Sky – Mercato Inter, niente follie per Perisic: richieste ancora troppo alte

Il punto della situazione

Ivan Perisic e l' Inter sono ancora piuttosto distanti. Il croato, in scadenza a giugno, vorrebbe un triennale da 6 milioni a stagione, mentre l'Inter per ora offre un biennale a 4-4,5 milioni. Una distanza importante e che non sarà facile colmare, nonostante entrambe le parti abbiano il desiderio di proseguire insieme.

L'esterno sta vivendo la miglior stagione della carriera e anche ieri sera contro il Liverpool ha mostrato tutte le proprie qualità. Il tempo però avanza e Perisic va verso i 33 anni: tanti, specie per un ruolo tanto usurante. Per questo l'Inter è reticente a spendere tanto per rinnovargli il contratto, nonostante l'importanza inconfutabile del giocatore per Inzaghi. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la trattativa c'è, ma sarebbe in stand-by. La società avrebbe infatti aperto all'operazione, ma visti i 6 milioni richiesti avrebbe detto apertamente al croato: "Cerca qualcuno in Europa che ti dia quei soldi".