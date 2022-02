Gioia Inter, Perisic va verso il rinnovo: quando si potrà chiudere

L'esterno croato ci ha ripensato e le parti si stanno confrontando

Sappiamo che il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e che fino a qualche tempo fa non c'era molto ottimismo sul rinnovo: ecco, le cose sono cambiate .

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la forbice tra la richiesta del giocatore (6 milioni di euro) e l'offerta dell'Inter (4 milioni di euro), si sta riducendo. Il croato, poi, si aspettava diverse offerte dalla Premier e dalla Bundesliga ma così non è stato: anche per questo motivo, ora Perisic ha tutte le intenzioni di restare all'Inter.