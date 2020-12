Lukaku sempre più leader di questa Inter. Altafini lo consacra: “Non perde mai la palla. E’ un faro per la squadra”

E’ il simbolo di questa Inter e per Antonio Conte è sicuramente il calciatore più inamovibile della rosa. Romelu Lukaku ha preso per mano la sua squadra nell’ultima gara di Champions League contro il Borussia Mönchengladbache grazie ad una doppietta che tiene accese le speranze nerazzurre in Europa. Nella classifica pubblicata ieri da Espn, il gigante belga è risultato il quinto miglior attaccante e di lui ha parlato anche José Altafini.

L’ex attaccante brasiliano ha tessuto le lodi del numero 9 nerazzurro, in un’intervista per il Corriere della Sera. Queste le sue parole: “Lui è molto abile, grazie a tecnica e fisico, non perde mai la palla e questo è un grande vantaggio per i compagni. È un faro”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<