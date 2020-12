CdS – Inter-Bologna, chi sulle fasce? Perisic più Hakimi: Conte è tentato

Hakimi e Perisic sulle fasce dal 1′ contro il Bologna. L’idea tattica intriga molto Antonio Conte in vista della sfida di domani sera in programma a San Siro.

Come riportato dal Corriere dello Sport è chiaro che l’assetto, in tal caso, sarebbe davvero super offensivo. In Germania Conte ha utilizzato il duo Young-Darmian, sicuramente più difensivo rispetto al primo.

Se Hakimi mostra ancora qualche limite a livello difensivo, Perisic contro il Sassuolo ha dimostrato di essere entrato nei meccanismi del gioco di Conte, sacrificandosi molto in fase di copertura. Chissà se l’esperimento verrà provato dal tecnico nerazzurro domani contro il Bologna.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<