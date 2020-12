Inter, senti Giroud: “Voglio restare al Chelsea ma devo giocare di più. Deschamps mi ha detto di andare via”

Olivier Giroud manda un chiaro messaggio a Lampard, al Chelsea e alle squadre desiderose di comprarlo nella prossima finestra invernale di mercato. L’attaccante francese, dopo lo strepitoso poker rifilato al Siviglia in Champions League, si è sbilanciato sul futuro soprattutto in ottica degli Europei in programma nel 2021.

Ecco le sue parole riportate dal The Sun: “Sono pronto a lottare per una maglia da titolare ma ho bisogno di giocare di più, anche in vista degli Europei. Ho parlato con il ct Deschamps e anche lui mi ha detto che se la situazione non cambia dovrei cambiare squadra a gennaio. Però sono abbastanza sicuro di potermi ritagliare maggior spazio al Chelsea e restare qui, è quello che voglio. Poi nel calcio non si sa mai, va sempre tutto molto veloce”.

Ultima chance: “Quando giochi poco, la miglior risposta possibile è quella di restare positivo e non essere triste. È quello che provo a fare ogni giorno. Credo in me stesso e ho fiducia, so cosa posso dare”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<