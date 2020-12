GdS – Giroud nella storia della Champions League: rimpianto per l’Inter. Conte ci riprova?

Quattro gol in una sola notte di Champions League e i rimpianti in casa Inter aumentano. Oliver Giroud, attaccante francese del Chelsea, ha scritto il proprio nome nella storia del calcio.

Come riportato da Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport Giroud è stato ad un passo dall’Inter in più occasioni, anche la Lazio è stata vicina a lui ma alla fine il francese ha rinnovato con il Chelsea.

Ora il suo contratto è in scadenza e forse Lampard ci riproverà ancora per trattenerlo anche se il minutaggio concesso con il Chelsea non è dei migliori. Uno come lui, usato sicuro, farebbe comodo a tutti ma soprattutto a Conte a caccia di una quarta punta esperta. Chissà se il matrimonio con l’Inter potrà concretizzarsi nella prossima finestra invernale di mercato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<