TS – Verso Inter-Bologna, Barella e Lautaro da valutare. Conte pensa al piano B: il punto

L’Inter domani tornerà in campo in campionato contro il Bologna e sarà una gara importante dal punto di vista della classifica. Gli uomini di Antonio Conte cercano la terza vittoria consecutiva, dopo quelle contro il Sassuolo e il Borussia Mönchengladbach. L’ultimo impegno di Champions League è stato piuttosto dispendioso dal punto di vista fisico e il tecnico deve fare i conti con la condizione non ottimale di alcuni protagonisti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono due i calciatori che potrebbero saltare la gara di San Siro. Barella, infatti, è uscito malconcio dal match di martedì contro i tedeschi a causa di un affaticamento al polpaccio e sta lavorando ancora a parte. Potrebbe saltare la partita, con Gagliardini e Brozovic che partiranno titolari. Saranno da valutare anche le condizioni di Lautaro Martinez, che lavora in gruppo dopo il pestone subito in partita, ma che potrebbe tuttavia rifiatare. Al suo posto scalpita Sanchez, andato a segno nelle sfide contro Torino e Sassuolo.

