Mercato – Inter, proposto Di Maria a parametro zero. Possibile duello made in Italy: i dettagli

Il futuro di Angel Di Maria è al momento un tabù. L’attaccante argentino è rimasto in panchina per novanta minuti nell’ultima gara del Psg contro il Manchester United, che ha visto i francesi trionfare per 3 a 1 e guidare così il girone H di Champions League insieme agli inglesi e al Lipsia. Il rapporto con il tecnico Tuchel è praticamente ai minimi storici, complici anche le continue sostituzioni che hanno turbato il classe ’88.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, gli agenti del calciatore avrebbero sondato il terreno per un possibile trasferimento in Italia. In particolare, sarebbe stato offerto all’Inter e alla Juventus, che non hanno mai nascosto il gradimento per l’ex Real Madrid. Di Maria è in scadenza di contratto nel giugno del 2021, ma rimane un problema economico: attualmente percepisce 13.2 milioni di euro lordi all’anno, circa 7 netti, che all’età di 32 anni rappresenta una cifra importante. Al momento non c’è una trattativa, ma potrebbe scatenarsi un duello made in Italy in vista della prossima finestra di mercato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<