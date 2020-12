CM.com – Lukaku-Manchester City, Guardiola ci aveva provato la scorsa estate. I dettagli del retroscena

Romelu Lukaku è sempre più il trascinatore di questa Inter e lo sta dimostrando a suon di gol. Protagonista nella fondamentale vittoria in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach grazie ad una doppietta, è la stella dei nerazzurri e per Antonio Conte è inamovibile. Pochi giorni fa è rimbalzata un’indiscrezione di mercato dall’Inghilterra circa l’interessamento del Manchester City, che l’estate scorsa avrebbe fatto un tentativo per il gigante belga.

Come riportato da calciomercato.com, Guardiola aveva inserito Lukaku nella lista dei desideri e poteva essere un possibile sostituto di Aguero, che avrebbe anticipato l’addio a parametro zero. Non c’è stata però un a vera trattativa tra i Citizens e il club di Suning, poiché Marotta non si è voluto nemmeno sedere ad un tavolo con i dirigenti inglesi. L’idea di trattare il numero 9 nerazzurro per 70-75 milioni di euro è stata respinta dall’Inter, soprattutto perché Icardi è stato valutato circa 50 milioni e il belga ne vale molto di più. Nemmeno uno spiraglio di trattativa, quindi, con Conte che spera di affidarsi a lui ancora per diverse stagioni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<