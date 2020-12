CdS – Inter, ad Appiano Gentile si rivede Vecino: a gennaio andrà via in prestito

Non è reduce da un gran periodo Matias Vecino, ancora alle prese con il recupero dall’intervento al menisco cui si era sottoposto lo scorso luglio. Un infortunio che sembrava potesse tenerlo fuori fino a novembre e che invece non è stato totalmente smaltito dal centrocampista uruguagio dell’Inter. Lo scorso mese, difatti, l’ex Fiorentina ha svolto parte della rieducazione proprio a Barcellona, dove era andato in scena l’intervento sotto la mano esperta del professor Ramón Cugat.

Dopo questa prima fase, stando a quanto riferito questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, negli ultimi due giorni Vecino si è finalmente rivisto ad Appiano Gentile. Il segnale incoraggiante è che ha iniziato a correre sul campo e nelle prossime 3-4 settimane dovrebbe rimettersi completamente. Per quanto riguarda il suo futuro, invece, l’idea dell’Inter è quella di proporre il calciatore sul mercato puntando a cederlo in prestito nella sessione di gennaio. Al termine dei sei mesi, invece, la dirigenza si siederà con il calciatore per valutare le possibili alternative per il futuro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<