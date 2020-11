L’Inter ritrova un Lukaku ancora più forte. Leader tecnico e dello spogliatoio: Big Rom torna rigenerato dalla nazionale

E’ sempre più il simbolo di questa Inter e a dirlo sono i numeri. Romelu Lukaku ha iniziato col botto l’esperienza in nerazzurro e si sta confermando un top player anche in questa nuova stagione. Il gigante belga non smette più di segnare ed è ormai diventato un leader sia dal punto di vista tecnico che dello spogliatoio. Le parole di elogio e di conforto nei confronti di Eriksen, infatti, fanno di lui un capitano senza fascia e Conte se lo tiene ben stretto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico leccese avrà a disposizione un Lukaku ancora più forte e completo. Il numero 9 nerazzurro è reduce dalla grande doppietta in nazionale, proprio contro la Danimarca di Eriksen, ed è tornato rigenerato dopo il problema fisico delle ultime settimane. Ha raggiunto quota 57 reti in nazionale e Conte non vede l’ora di rivederlo esultare con la maglia dell’Inter, magari partendo già da domenica contro il Torino. Big Rom, infatti, guiderà l’attacco insieme a Lautaro Martinez.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<