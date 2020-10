Inter Media House compie 3 anni: views e impressions, numeri da record sui social!

Tanti auguri Inter Media House! Il progetto nato nel 2017, con l’obiettivo di accompagnare i tifosi nerazzurri attraverso contenuti di qualità, esperienze uniche e innovativi modelli di engagement, compie tre anni.

Ecco il comunicato ufficiale: “Oggi Inter Media House è una realtà che ha raggiunto più di 41 milioni di followers in tutto il mondo, rispondendo alla loro passione nerazzurra e continuando la sua evoluzione sia in termini numerici (+55% rispetto a settembre 2019) che di innovazione, confermandosi anche nell’ultimo anno. 4 miliardi di impressions, 30.000 contenuti pubblicati e 300 milioni di video views sono solo alcuni dei numeri che raccontano la crescita di Inter Media House che in questo triennio ha aperto le porte dell’Inter ad un pubblico sempre più vasto e variegato. Un obiettivo inseguito attraverso la presenza su 22 canali e con un riscontro importante: l’Inter è il club di Serie A con più followers su Weibo”.

