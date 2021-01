Prosegue la battaglia legale con l’Inter Miami di Beckham: sono attesi sviluppi

Molte volte sentendo parlare di Inter Miami abbiamo pensato alla “nostra” Inter: la questione riguarda l’uso della parola “Inter”, che il club italiano ha depositato presso l’US Patent and Trademark Office (USPTO) con domanda di marchio. Il club ha dichiarato che è sinonimo di Inter, il cui nome ufficiale completo è FC Internazionale Milano.

Come riporta ESPN, se la domanda avrà esito positivo, il prossimo passo sarebbe probabilmente intraprendere un’azione contro l’Inter Miami per smettere di usare il nome ‘Inter’ nel suo nome. E l’Inter avrebbe probabilmente successo in un’azione del genere.

