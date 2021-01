Marotta: “Oggi non parlo di mercato. Consigliere? Mi gratifica, Dal Pino ha svolto un ottimo lavoro”

Con l’Assemblea di Lega Serie A che si è svolta nella giornata di oggi il Presidente Paolo Dal Pino è stato rieletto. Insieme a lui è stata confermata l’uscita dal Consiglio Federale del CEO dell’Inter Alessandro Antonello, mentre è stato eletto Giuseppe Marotta.

Il dirigente nerazzurro, all’uscita dell’Assemblea, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “E’ stata una giornata intensa e laboriosa, che ha portato a risultati significativi, nel senso che è stata definita la governance, composta di dirigenti di altissimo livello e questo per incrementare una crescita già iniziata. Dal Pino accetterà la carica? Ha fatto un ottimo lavoro, sono per la conferma in blocco di tutti i dirigenti. Per l’ingresso dei fondi manca pochissimo, ma serve essere cauti perché è una svolta epocale. La nomina a consigliere federale è sicuramente gratificante per il lavoro svolto, spero di portare risultati soddisfacenti per la Serie A. Mercato? Non ne parlo oggi”.

