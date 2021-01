Verso Udinese-Inter, Conte conferma l’11 visto contro la Juventus. Vecino tra i convocati? Le probabili formazioni

A sei giorni dalla splendida vittoria di San Siro contro la Juventus l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo per la 19^ ed ultima giornata del girone d’andata di Serie A. I nerazzurri saranno impegnati alla Dacia Arena per sfidare l’Udinese in un match importante per dare continuità ai tre punti di domenica.

Come riportato dalla redazione di Sky Sport Conte è intenzionato a confermare la stessa formazione vista contro la Juventus nonostante martedì ci sarà l’impegno in Coppa Italia contro il Milan. Da Appiano Gentile arrivano buone notizie anche dall’infermeria con Stefano Sensi ed Alexis Sanchez che hanno lavorato interamente con il gruppo e dunque sono a disposizione per l’Udinese. Migliora di giorno in giorno anche la condizione di Matias Vecino, ai box ormai dalla scorsa stagione. Per l’uruguaiano potrebbe quindi arrivare la prima convocazione.

UDINESE-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

