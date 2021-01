Mercato – L’Inter si guarda a sinistra per il futuro: Gosens il sogno, ma non è l’unico nome

Non è il periodo migliore per parlare di mercato in casa Inter, considerate le difficoltà economiche che hanno praticamente ingessato qualsiasi movimento in entrata da parte dei dirigenti in questa finestra. Per il futuro, però, il club qualche pensierino lo sta già facendo, quando presumibilmente i tempi per agire saranno migliori rispetto ad adesso. In tal senso, uno dei ruoli in cui Conte vorrebbe intervenire per un titolarissimo riguarda la corsia di sinistra.

In questo momento Ashley Young pare il titolare indiscusso, con Perisic come valida alternativa a partita in corso. L’inglese, però, è avanti con gli anni e non garantisce comunque un rendimento da assoluto top. Tra i profili che l’Inter sta osservando in pole position c’è Robin Gosens, esterno dell’Atalanta per il quale il club interista aveva già sondato il terreno pochi mesi fa. In alternativa vanno tenuti d’occhio i due esterni in uscita dal Chelsea: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

Come spiegato da calciomercato.com, però, attenzione anche a possibili sorprese. Ad esempio Federico Dimarco, esterno mancino che tanto bene sta facendo nel Verona di Ivan Juric sia da laterale che da terzo centrale di difesa, e tra l’altro ancora di proprietà dell’Inter. Non scaldano invece i nomi di Junior Firpo che più volte il Barcellona ha proposto ai nerazzurri, e dell’esterno classe 1999 Vitaliy Mykolenko della Dynamo Kiev.

