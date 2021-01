Inter-Milan, Conte in conferenza: “Sbagliamo ancora troppi gol. Eriksen? Gli ho detto io di tirare la punizione…”

Dopo l’incredibile rimonta per 2-1 sul Milan nel quarto di finale di Coppa Italia, Antonio Conte ha commentato in conferenza stampa la prestazione della sua Inter.

Ecco le sue parole: “C’è un’idea di gioco, un’organizzazione. Io alleno tutti i giocatori affinché siano tutti pronti a giocare e trovarsi nell’ingranaggio. Sono molto contento perché ci sono state risposte importanti anche oggi, abbiamo vinto un derby. L’importante è che ora siamo in semifinale, siamo contenti”.

L’analisi della partita: “I miei ragazzi erano carichi dal primo minuto, anche 11 contro 11 abbiamo avuto tante palle gol. Anche in questa partita abbiamo creato tanto, ma in fase realizzativa dobbiamo essere più cattivi e cinici. Il portiere del Milan è stato il migliore in campo, a tempo stesso noi dobbiamo essere bravi a realizzare”.

Su Eriksen: “Il gol deve dare energia a lui e a noi. Ho esortato Christian a tirare quella punizione, perché ha grandi dote balistiche. E’ un ragazzo bravo, gli vogliamo bene, si è integrato perfettamente. E’ un po’ timido e spero che questo gol gliela tolga, abbiamo bisogno di tutti quanti”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi