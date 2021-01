Inter-Milan, de Vrij (Rai): “Vincere il derby è sempre grandioso. Eriksen? Prima della punizione gli ho detto una cosa precisa”

L’Inter batte il Milan nei minuti finali, grazie ad un gran gol di Christian Eriksen su punizione. I nerazzurri hanno completata la rimonta, iniziata con il rigore trasformato da Lukaku. Ora in semifinale ci sarà la Juventus o lo Spezia e Antonio Conte dovrà fare a meno dell’attaccante belga e di Hakimi, entrambi squalificati. Al termine della gara è intervenuto de Vrij ai microfoni della Rai.

Queste le sue parole: “Siamo contenti del risultato e della prestazione, la vittoria è stata meritata. Quando siamo andati in svantaggio abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Sapevamo che il Milan è una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Siamo fiduciosi per il resto del campionato e della Coppa Italia. Eriksen? Sono molto contento per lui. Prima di tirare gli ho detto ‘questo è il tuo momento’. Il derby è sempre una gara importante che teniamo a vincerla e si è visto. Io sono sempre tranquillo e cerco di fare il massimo, voglio solo dimostrare le mie qualità. Più forti della Juventus e Milan? Penso che non si debbano fare paragoni: bisogna guardare solo noi stessi”.

