Inter-Milan, de Vrij (Inter Tv): “Vittoria per il club e i tifosi. Ora testa al campionato”

Stefan de Vrij, dopo il derby vinto per 2-1 in Coppa Italia sul Milan, si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la prestazione della sua Inter.

Ecco le sue parole: “L’approccio è stato giusto, la prestazione c’è stata. Abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo vinto meritatamente. Sappiamo tutti quanto è importante vincere un derby, soprattutto questo. Ci teniamo per la squadra, per la società e per i tifosi. Siamo contenti per il risultato”

Testa al Benevento: “Ci aspetta una settimana importante, dovremo farci trovare pronti”.

