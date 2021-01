Inter-Milan, Conte (Inter TV): “Grande prova di squadra, dobbiamo però essere più cinici. Eriksen? Gli vogliamo tutti bene”

E’ semifinale. Dopo un derby assolutamente dominato l’Inter di Antonio Conte riesce a battere il Milan soltanto nei minuti di recupero grazie ad una magistrale punizione di Christian Eriksen. Una gara che si è messa in discesa dopo l’espulsione di Ibrahimovic, ma che poteva finire con un divario molto più rispetto al 2-1 del tabellino.

Al termine del match ai microfoni di Inter TV ha parlato Antonio Conte : “Grandissima prova di squadra, ero contento anche alla fine del primo tempo. Ho detto ai ragazzi di continuare a giocare in maniera serena cercando di realizzare le occasioni. Se dobbiamo trovare il pelo nell’uovo dobbiamo essere più cattivi e cinici. Dobbiamo fare gol, il portiere loro è stato il migliore del Milan. Si sta ripetendo troppo spesso, poi capita come contro l’Udinese che la pareggi.

DOMINIO – “E’ stata una buonissima partita anche in 11 vs 11. Abbiamo fatto gol quando sono rimasti in 10 ma stavamo facendo la partita noi, ci siamo trovati sotto per la bravura di Ibrahimovic. Poi l’espulsione ci ha dato una mano, siamo stati bravi perché dobbiamo fare comunque gol per vincere. Spesso non ci riesci”.

ERIKSEN – “Non abbiamo giocatori con caratteristiche del play. Brozovic è in doppia diffida, e con Christian abbiamo avuto tempo per lavorare da questo punto di vista. Ha doti balistiche importanti, è un calciatore con un’intelligenza calcistica superiore alla media, deve trovare il giusto ritmo e lo sta facendo. Gli vogliamo bene, è un ragazzo pulito. Mi auguro che questi gol dia morale e fiducia e speriamo di trarne beneficio come oggi. Ci tengo a condividere la gioia anche con i ragazzi che ci sono venuti ad incitare prima della partita. Ci hanno dato una carica in più”.

