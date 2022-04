Inter-Milan, le ultime di formazione: Correa titolare al posto di Dzeko?

Cambio di piano all'ultimo minuto?

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, ad affiancare Lautaro Martinez in attacco potrebbe essere Joaquin Correa e non Edin Dzeko. Il bosniaco e il numero 10 infatti hanno dimostrato più di una volta di "pestarsi i piedi" essendo tutti e due attaccanti che vanno incontro al pallone e non cercano la profondità. Il tecnico potrebbe quindi optare per il Tucu, così da avere due coppie molto più eterogenee e complementari a disposizione: Lautaro-Correa, Dzeko-Sanchez. Che possa essere questo "rimescolare le carte" la mossa giusta per provare anche a vincere lo Scudetto?