Inzaghi sconsolato: “Questo è il nostro vero problema”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la prestazione della sua squadra nel post-partita di Inter-Milan, derby di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, che ha visto i nerazzurri perdere con una pessima prestazione.

Inter-Milan, le parole di Simone Inzaghi

“Ci dispiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan e per noi c’è soprattutto rammarico per il primo tempo, dove meritavamo qualcosa in più e la prima volta che sono entrati hanno fatto gol. Il secondo tempo abbiamo preso il gol su un calcio d’angolo dove eravamo in marcatura e Barella si è rinviato sul braccio. Siamo anche stati sfortunati lì, ma il secondo tempo abbiamo fatto molto meno rispetto al primo”.

“Ripercussione mentale? Non siamo abituati a 2 sconfitte di fila e dobbiamo analizzare nel modo giusto. A Bologna abbiamo fatto una buona gara, stasera nel primo tempo siamo stati uniti e nel secondo tempo ci è mancata energia. L’occasione di De Vrij avrebbe riaperto la gara, ma il Milan ci ha messo in difficoltà in tutte e 5 le partite quest’anno. Dovevamo fare di più, io in primis”.

“Senz’altro siamo stanchi, è inutile negarlo. Però dobbiamo andare avanti ed essere più forti di calendari e stanchezza. Siamo l’Inter e abbiamo deciso noi di avere questo percorso con gioie e qualche delusione come questa. Stasera siamo mancati nelle due aree nei momenti fatali della partita”.

“Come si risolve il problema della stanchezza? Non ho detto che la stanchezza è un problema. Ho detto che è inevitabile che ci sia, ma non deve essere un alibi. Bisogna giocare e mettere grande attenzione e stasera non l’abbiamo messa. La stanchezza c’è per tutti, abbiamo avuto un calendario più fitto di altri, ma non deve essere un alibi. Stasera ottimo primo tempo, ma non basta per andare in finale. Dovevamo fare di più”.

“Siamo al 24 aprile e sappiamo che c’è l’ultimo mese, il più impegnativo, e dobbiamo andare avanti con fiducia. Stasera ci abbiamo provato, ma non è andata. Analizzeremo, cercheremo di recuperare e ci giocheremo la partita con la Roma”.