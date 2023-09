Inter-Milan, Inzaghi a caccia di una vittoria per entrare nella storia

Il Derby di Milano è una partita diversa dalle altre, capace di segnare la storia di un allenatore. Lo sa bene Simone Inzaghi, che dopo una sconfitta beffarda al primo anno, ha trovato 4 vittorie consecutive nel 2023. E ora potrebbe incidere per sempre il suo nome nella storia nerazzurra.

L’Inter, infatti, non è mai riuscita a battere il Milan per 5 gare consecutive. Vincendo stasera, dunque, Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore nerazzurro a riuscirci. Un risultato che potrebbe essere ancor più clamoroso: i nerazzurri, infatti, porterebbero a casa tutti e 5 i successi in un solo anno solare.