Inter-Milan, Marotta: “Skriniar? Si poteva gestire meglio. Per la fascia da capitano servono certi valori”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro prima della gara

Enrico Traini

Mancano pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Milan, derby della 21a giornata di Serie A. Da San Siro è intervenuto Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, che ha parlato del match imminente ai microfoni di Dazn.

Ecco le sue parole:

DERBY -"Da qui in avanti ci sono ancora tante partite da giocare e tanti punti a disposizione. Questa non è determinante Lo è dal punto di vista delle motivazioni: è una stracittadina ed è normale che entrambe le squadre vogliono vincere e regalare una soddisfazione ai tifosi. Dobbiamo assistere a una grande cavalcata del Napoli. Noi dobbiamo lottare per conquistare un posto in Champions League".

SKRINIAR -"C'è un po' di tristezza perché si poteva gestire meglio. Skriniar è un professionista e ha diritto di scegliere. Per la fascia di capitano abbiamo preso una decisione forte. Ci sono dei valori importanti nella fascia che vanno condivisi. Se non ci sono non la si può indossare. Per il resto Skriniar deve continuare con serenità, rispettando la società e i tifosi. Purtroppo sono quello pagine che credo leggeremo ancora nel calcio italiano. Siamo diventati un campionato di seconda fascia e spesso siamo di transizione. Noi dobbiamo andare avanti con la stessa serenità".

CALCIO ITALIANO -"Si può tornare a un certo livello nel momento in cui creiamo i campioni in case e non li cerchiamo fuori. Bisogna incentivare i nostri settori giovani e mettere regole precise per valorizzare il nostro prodotto. Avete visto quanto è stato speso in Premier League. Così la competitività viene alterata".