Colloquio Skriniar-Curva Nord: ecco le parole del difensore

Arrivano novità sul colloquio avuto tra la Curva Nord e Milan Skriniar . Negli scorsi giorni, la tifoseria nerazzurra aveva rilasciato un comunicato nel quale spiegava di non avere alcun tipo di rancore verso il difensore. Oggi, sono state rivelate le spiegazioni date da Skriniar e che, in parte, ricalcano le parole del suo agente .

“Skriniar ci ha spiegato che l'estate scorsa la società gli ha comunicato che sarebbe stato messo sul mercato e suo malgrado si è dovuto attivare per trovare una nuova sistemazione a livello sportivo. Dopo aver ottenuto l'interesse del PSG e certo che comunque l'Inter l'avrebbe ceduto, ha ottenuto un'offerta che, quando l'Inter ci ha ripensato, non sono stati in grado di pareggiare. Milan ha cercato di venire incontro all'Inter abbassando le sue pretese sul rinnovo non potendo però non tener conto dell'offerta di Parigi ma comunque dimostrandosi disposto a rinunciare ad una prospettiva di diversi milioni di euro.