Inter-Milan 1-0, le pagelle: Lautaro è un vero leader. Barella troppi errori nella ripresa

I voti dei nerazzurri in campo stasera

Enrico Traini

L'Inter batte il Milan 1-0 e si porta a casa l'ultimo derby della stagione. A San Siro, nella 21a giornata di Serie A, decide il gol al 34' di Lautaro Martinez, che trova il colpo di testa vincente su calcio d'angolo di Calhanoglu. Ecco le pagelle di Passione Inter.

ONANA 6 - Spettatore non pagante nella prima parte di gara. Commette un paio di errori con i piedi in avvio di secondo tempo, ma, nel complesso, il Milan non lo sollecita particolarmente e non deve compiere grandi interventi.

SKRINIAR 6 - Tra i più osservati, inizia con buona personalità facendosi vedere molto anche con il pallone tra i piedi. Nel complesso gestisce bene, ma soffre un po' l'ingresso in campo di Leao.

ACERBI 6.5 - Prima parte di gare nella quale il Milan attacca pochissimo e, dunque, non viene sollecitato quasi mai. Nella ripresa rimedia a un po' di leggerezza dei suoi compagni e compie una grande chiusura su Giroud.

BASTONI 6 - Prova a spingersi in avanti con il pallone tra i piedi, ma il Milan è consapevole della sua pericolosità e cerca di non concedergli linee di passaggio. Nella ripresa non sempre precisissimo con il pallone tra i piedi, riesce comunque a reggere in fase difensiva.

DARMIAN 6 - Il Milan è molto basso e questo gli facilita il compito. Meno propositivo di Dimarco, ma gestisce senza problemi Theo Hernandez, che combina poco anche nel secondo tempo.

BARELLA 5.5 - Elettrico come al solito nel primo tempo, entra in campo un po' troppo svagato nella ripresa. Con il passare dei minuti esce completamente dalla partita e commette tanti, troppi errori. Dal 94' ASLLANI s.v. - Dentro a gara ormai finita.

CALHANOGLU 6.5 - Amministra il gioco con sicurezza, anche se non è semplice dare ritmo alla manovra. Pennella l'assist per il gol di Lautaro Martinez e sfiora il gol olimpico. Meno brillante nel secondo tempo, è comunque prezioso in fase di interdizione. Dall'89' GAGLIARDINI s.v. - Dentro per la resistenza finale.

MKHITARYAN 6 - Immediatamente nel vivo del gioco, serve una palla deliziosa a Lautaro Martinez. Il suo lavoro di raccordo è prezioso nella prima frazione di gara. Nella ripresa cala vistosamente e si vede. Dal 71' BROZOVIC 6 - Torna in campo per amministrare il possesso.

DIMARCO 6.5 - L'azione dell'Inter passa quasi sempre dal suo lato. Cerca anche lui il gol olimpico dalla bandierina e si procura il calcio d'angolo dal quale nasce l'1-o. Ha un paio di buone occasioni nella ripresa, ma manca dello spunto decisivo. Dal 71' GOSENS 6.5 - Entra con la giusta concentrazione,

DZEKO 5.5 - Il Milan rimpolpa la difesa e intasa gli spazi. Così, fa fatica a entrare da subito in partita. Con il passare dei minuti prende le misure e riesce a entrare di più nel vivo del gioco, ma non riesce mai a essere pericoloso. Dal 71' LUKAKU 6.5 - Ingresso in campo decisamente migliore rispetto a Monza e sfiora anche il gol.

LAUTARO MARTINEZ 7 - Subito due grandi occasioni: prima Tatarusanu lo respinge con un miracolo, poi sfiora il gol di testa con una grande girata. Il terzo tentativo è quello buono: ancora di testa e questa volta il portiere rossonero non può nulla. Nella ripresa è bravo a lavorare per la squadra, da vero leader.

INZAGHI 6.5 - Ottimo avvio, con il Milan che viene subito schiacciato nella propria trequarti campo. Domina per tutto il primo tempo e trova il meritato vantaggio al 34'. Il rientro in campo dopo l'intervallo è un troppo tenero, ma la sua squadra non concede grandi occasioni ai rossoneri.