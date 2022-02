Inter-Milan, Marotta: “Brozovic-Inter ancora insieme. Gosens non esclude Perisic”

Le parole dell'ad nerazzurro prima di Inter-Milan

Alessio Murgida

A pochi minuti dal fischio d'inizio del Derby tra Inter e Milan, Beppe Marotta - amministratore delegato del club nerazzurro - ha parlato ai microfoni di DAZN: "Oggi partita dal sapore particolare, spero possa essere uno spot per l'intero calcio italiano. Mancano ancora 15 partite, il risultato non sarà decisivo. Sicuramente per noi rappresenta un motivo d'orgoglio questo derby".

CAPITANO - "Il prossimo capitano potrebbe essere Skriniar? Diciamo che questo è un aspetto, non un problema: i candidati per la fascia sono tanti. Ci tengo a sottolineare però come Handanovic sia ancora il nostro portiere titolare: siamo convinti che si possa continuare con lui. Lunga vita ad Handanovic".

GOSENS -"Rinnovo di Perisic? L'arrivo di Gosens non lo condiziona. Anzi, ringraziamo anche la proprietà per averci permesso di sfruttare l'opportunità Gosens. Sicuramente ora c'è più competizione in rosa su quella fascia".

PERISIC - "Perisic può essere utile sulla destra? Spetta a Inzaghi dirlo: io posso dire che è un grande professionista, è una pedina importante per noi. L'acquisto di Gosens non è stato fatto per limitare l'utilizzo di Perisic".

BROZOVIC - "Oggi c'è la volontà da entrambe le parti di continuare insieme. Con Piero Ausilio si sta lavorando per portare al termine l'accordo".