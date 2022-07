Prove tattiche per la nuova Inter di Inzaghi: tre moduli come opzioni

Il 3-5-2 è il modulo che piace di più a Simone Inzaghi ma attenzione alle possibili "sorprese". Il tecnico nerazzurro ha ammesso in conferenza stampa che proverà nuova soluzione tattiche, restando però fedele al suo 3-5-2. Quali sono queste nuove opzioni? In parte, l'abbiamo già viste nel primo test stagionale dei nerazzurri.

3-4-1-2 - Nell'amichevole di ieri contro la FC Milanese, complici anche le assenze di Calhanoglu, Barella e Brozovic (ancora in vacanza), Inzaghi ha provato un inedito 3-4-1-2: Correa dietro alla LuLa. La linea di mediana era composta invece dai due giovani Asllani e Agoume. Si tratta di un'opzione che abbiamo già visto la scorsa stagione. In alcuni match, infatti, Calhanoglu tendeva ad avanzare un po' più avanti rispetto a Brozovic e Barella, formando così quasi un 3-4-1-2. Ma non solo: in un paio di occasioni, Inzaghi ha anche usato Sanchez come trequartista dietro alle due punte, soprattutto quando l'Inter si è ritrovata sotto e con poco tempo per rimontare.