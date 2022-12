Verso Inter-Napoli: Inzaghi punta su Calhanoglu, dubbi per De Vrij

Mercoledì 4 gennaio, alle ore 20.45, l' Inter si gioca una fetta importante della propria stagione. A San Siro, contro il Napoli , i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per riaccendere il sogno Scudetto. Per farlo, Inzaghi spera di avere a disposizione tutta la rosa, priva ormai di infortuni importanti .

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, rientrato l'allarme per Mkhitaryan , il tecnico dovrebbe avere tutti i suoi effettivi a disposizione per la sfida ai partenopei. Anche se su alcuni c'è il punto interrogativo della condizione fisica: su tutti De Vrij , tornato dal Mondiale con qualche acciacco da smaltire.

Stessa situazione per Brozovic, uscito infortunato dalla semifinale in Qatar e al lavoro per ritrovare la migliore condizione. Inzaghi, allora, è pronto a puntare su Calhanoglu, che ha già dato ottime risposte nel ruolo di regista, nella prima parte di stagione.