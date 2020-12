Inter-Napoli, Darmian sempre più inamovibile: “Ma non sono sorpreso: il mio duro lavoro sta portando frutti”

Uno dei protagonisti assoluti, non solo della partita di stasera, dove si è guadagnato il rigore decisivo, ma di questo intero inizio di stagione, visto che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. Stiamo parlando di Matteo Darmian, che dopo Inter-Napoli ha parlato ai microfoni di Sky: “Sapevamo che stasera fosse una partita difficile, contro le grandi squadre ogni dettaglio può fare la differenza. Rigore? Quando ho visto quella palla mi sono buttato dentro spostando la palla dal portiere. Sicurezza? Sicuramente cerco di lavorare e farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in campo. Ci ho messo tanta voglia e determinazione, si sta vedendo il risultato di tanto lavoro”.

Darmian che è cresciuto anche grazie alla sua esperienza in Inghilterra: “Sicuramente molto importante, mi sono confrontato con una cultura diversa, mi ha fatto crescere come calciatore e come persona. Giocare in un club come lo United ti responsabilizza, così come giocare per l’Inter. Quando giochi in squadre così hai più responsabilità. Sorpreso? Sapevo quello che potevo dare, sicuramente quando ho firmato sapevo della concorrenza, ma nelle grandi squadre è normale tutto questo. Ho cercato di farmi trovare pronto”.

