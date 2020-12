Inter-Napoli, Koulibaly (Sky): “Abbiamo fatto la partita giusta. Scudetto? Lavoriamo duramente”

L’Inter supera per 1-0 tra le mura casalinghe di San Siro il Napoli di Rino Gattuso. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Kalidou Koulibaly.

Ecco le sue parole: “Una sconfitta che ci fa un po’ male, perché abbiamo fatto la partita giusta. Peccato per quel rigore, abbiamo creato ed alzato il nostro livello anche in 10. Ci dispiace di non averla pareggiata. Secondo me sul campo si dicono tante cose, lui non ha detto qualcosa di molto importante. L’arbitro ha deciso così, ma a noi dispiace di averlo perso per almeno una partita, abbiamo bisogno anche di lui. La squadra deve lavorare anche su questo“.

Poi, prosegue: “Se siamo da Scudetto lo dovete dire noi, noi lavoriamo duramente. Dobbiamo essere consapevoli che la squadra è molto lunga e vincere le gare con quelle che stanno davanti. Con la Lazio dobbiamo provare a prendere punti, la strada è ancora molto lunga. Io posso solo dire che questa squadra è diversa da quella di Sarri. Ora è il Napoli di Gattuso, più diretto ma stiamo facendo comunque punti. L’anno scorso è arrivato Manolas e ci siamo dovuti ambientare, quest’anno abbiamo parlato e sappiamo cosa fare. Qualsiasi giocatore in difesa sa cosa fare: l’obiettivo è fare meno gol possibile, noi difensori abbiamo questo obiettivo. Siamo consapevoli che se vogliamo stare davanti dobbiamo essere una delle migliori difese. Lavoriamo per questo in allenamento“.

