Inter-Napoli, Conte (Inter Tv): “Spero che i miei ragazzi diventino più mestieranti e scaltri. Questo gruppo sa soffrire, come me”

Una gara molto sofferta, ma alla fine l’Inter ottiene la vittoria. Contro il Napoli gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 1 a 0, grazie al rigore trasformato da Romelu Lukaku, che permette di accorciare le distanze sul Milan. Ai microfoni di Inter Tv è intervenuto il tecnico nerazzurro, commentando la gara dei suoi.

Queste le sue parole: “E’ stata una vittoria importante, ottenuta contro un’ottima squadra che ha ambizioni come le nostre. Sono partite equilibrate e molto tattiche. Non è stata una bella partita, ma piuttosto bloccata tatticamente. Era fondamentale vincere ed ora dobbiamo continuare da qui fino alla sosta natalizia per continuare il trend positivo”.

FORZA DEL GRUPPO – “Questo è un gruppo che ci tiene e soffre, così come ho sofferto io. L’eliminazione dalla Champions è una sofferenza che dobbiamo portarci dietro. Sono contento perché sono bravi ragazzi e hanno voglia di lavorare. Spero che con il tempo diventino più mestieranti, più scaltri e furbi. Il tempo ci darà anche questo”.

CLEAN SHEET – “Era importante non subire gol contro il Napoli. In questa prima parte del campionato abbiamo fatto tanti gol e forse ne abbiamo concessi qualcuno di troppo. Stiamo cercando il giusto equilibrio, possiamo essere meno spregiudicati e portare pressione alta. Dobbiamo cercare di essere ermetici”.

