Inter-Napoli, Conte in conferenza: “Sensi sta tornando ma incrocio le dita. Sofferenza nel finale? Può capitare”

Dopo l’1-0 rifilato al Napoli di Gattuso, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per commentare la vittoria dei suoi.

L’ingresso di Sensi: “Sta cercando di trovare la migliore condizione, sta aumentando i giri in allenamento e sta tornando ad essere un giocatore a tutti gli effetti. Dobbiamo continuare su questa strada, sperando che sia fortunato e non capiti più nulla. In un anno e mezzo ha giocato pochissimo per l’Inter, quando lo ha fatto ha giocato benissimo. Il fatto che stia riprendendo la miglior forma è una bella notizia, incrocio le dita sperando che trovi serenità. Ma anche io perché avrei a disposizione un ‘arma in più”.

L’attacco: “Avendo 3 attaccanti a disposizione, se si fa male uno diventa complicato. Sanchez si è fatto male ma anche Lukaku è stato fermo. Pinamonti è out, parliamo di un giocatore di grande prospettiva ma ancora giovane”.

Sofferenza nel finale: “Sapevamo che il dettaglio poteva spostare il risultato, abbiamo sofferto negli ultimi minuti. Può capitare in partite come queste dove i punti in palio non sono 3 ma 6”.

