Inter-Napoli, Inzaghi: “Vittoria che dà fiducia, è stata un’impresa”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine della sfida

Antonio Siragusano

Vittoria convincente e meritata da parte dell'Inter al ritorno in campo dopo la lunga sosta dedicata al Mondiale. Un successo conquistato grazie alla rete di Edin Dzeko che proietta nuovamente i nerazzurri all'interno della corsa scudetto con Napoli, Milan e Juventus. Ecco le parole di Simone Inzaghi a DAZN al termine della gara:

DZEKO - "Sta facendo benissimo, giocatore di tecnica e forza. Ci sta aiutando tantissimo in questa rincorsa, siamo in una buona striscia e aver battuto il Napoli ci dà grande fiducia. E' stato un piacere vedere la squadra, ma dobbiamo continuare. C'era tanta curiosità per questa partita, ma ero sereno perché c'eravamo allenati nel migliore dei modi".

VITTORIA - "Tutte le partite hanno una storia a sé, ci sono momenti in cui ci siamo abbassati, ma sono stati 96 minuti di grandissima concentrazione. Potevamo segnare più di una volta, ma la squadra è sempre stata in campo concentrata, molto bene. E' stata un'impresa perché battere il Napoli in questo momento ci deve dare grandissima fiducia per il futuro".

RENDIMENTO - "Nelle ultime dieci ne abbiamo vinte nove, abbiamo perso solo con la Juve. In mezzo c'è stata una Champions giocata molto bene, in campionato abbiamo perso punti inizialmente. Ma è lunga, dobbiamo guardare di partita in partita cercando di migliorare sempre, cercando di migliorare tutti i giocatori. Manca Brozovic all'appello e speriamo possa tornare presto anche lui".

SCUDETTO - "Mancano tantissime partite da qua alla fine, con questa sosta è un qualcosa di nuovo per tutti. Dobbiamo fare sempre meglio, oggi davanti hanno vinto tutte, nessuno si ferma. Pensiamo alla prossima perché fra tre giorni saremo di nuovo in campo".

CALHANOGLU - "In una serata così è difficile fare dei nomi, penso anche ai subentrati, tutti e cinque sono entrati bene. Calhanoglu sta avendo un percorso sempre positivo, in quel ruolo siamo in emergenza da cinque mesi. Questa sera ha fatto un grandissimo lavoro come tutti gli altri ragazzi. Come Pirlo? E' stato molto bravo come gli altri centrocampisti".