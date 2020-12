Inter-Napoli, le probabili formazioni: Lautaro con Lukaku, Gagliardini in vantaggio su Eriksen

Sarà una bella prova del nove per l’Inter quella di domani sera in casa contro il Napoli. Si può già parlare di test scudetto visto che la formazione di Gennaro Gattuso è senz’altro tra le più toste in campionato e che andrebbe quindi considerata a pieno titolo tra le pretendenti verso il titolo. Tra l’altro, dopo i pareggi contro Lazio e Atalanta e la sconfitta nel derby col Milan, la formazione di Antonio Conte dovrà iniziare a fare punti in questi scontri diretti, in modo da imporre la propria forza e dare un segnale di crescita rispetto all’inizio balbettante di questa stagione. Ma prima, vediamo le probabili formazioni di Inter e Napoli in vista dell’infrasettimanale di domani sera dalle ultime de La Gazzetta dello Sport:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER NAPOLI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabia Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

