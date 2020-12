CdS – Le grandi d’Europa vogliono Barella, ma l’Inter non cede e pensa al rinnovo

Arrivato all’Inter la scorsa stagione, Nicolò Barella è già divenuto un calciatore indispensabile per la mediana di Antonio Conte. Ad immaginare la squadra nerazzurra del futuro, la costante è senza dubbio la sua presenza in mezzo al campo a dare sicurezza nelle due fasi. Soprattutto nella gara sentitissima di domenica scorsa contro il suo ex Cagliari, il centrocampista sardo ha sfoggiato una prestazione clamorosa nonostante i fischi ricevuti, riuscendo a sollevare le sorti della sua squadra anche nel momento più complicato: prima con un super gol al volo di grande tecnica e poi con lo splendido assist sulla testa di D’Ambrosio.

Stando alle ultime di mercato riportate questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, diverse big in Europa si sarebbero chiaramente accorte del suo talento. Un anno fa si era parlato del Barcellona, incantato dalle giocate di Barella ma con limiti economici che ne hanno compromesso la candidatura nel tempo. Oggi l’Inter dovrà stare attenta invece a qualche tentazione che arriva dalla Germania, ma soprattutto dalla Francia visto che Leonardo vorrebbe portarlo al Paris Saint Germain. Il club nerazzurro considera però il centrocampista tra gli incedibili della rosa e non sta minimamente valutando l’idea di poterne fare a meno.

Anzi, tra la prossima primavera ed estate non sarebbe una sorpresa se con l’agente del ragazzo si iniziasse a parlare di ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Le prestazioni dell’ex Cagliari potrebbero infatti essere premiate dalla società con un ricco rinnovo del contratto: nulla di particolarmente sostanzioso a causa dei problemi economici che anche l’Inter ha sofferto a causa del Covid-19, ma comunque un segnale di grande riconoscimento al lavoro svolto in questi due anni.

