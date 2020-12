GdS – Gomez vuole una big: l’Inter rilancia la candidatura

All’improvviso, dopo la lite che lo ha visto protagonista insieme a Gian Piero Gasperini, il Papu Gomez potrebbe dire addio all’Atalanta il prossimo mercato di gennaio. L’argentino, nonostante l’accesso della sua formazione agli ottavi di finale di Champions League, per il bene della squadra vorrebbe già lasciare il club a causa di una rottura che pare insanabile con l’allenatore. Un addio che farebbe discutere considerato il ruolo centrale giocato dal calciatore nelle ultime grandi stagioni della Dea.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, se dovesse andar via e lasciare l’Atalanta Gomez vorrebbe accasarsi in una big in Europa. A tal proposito sono quattro le proposte più allettanti che potrebbero giungere sul suo tavolo: in Italia vi sono infatti tre club sulle sue tracce, tra cui Inter, Milan e Roma. Ma attenzione al Paris Saint Germain dell’amico Angel Di Maria che sta spingendo per averlo come prossimo compagno.

Il Papu chiederà alla famiglia Percassi di poter essere ceduto gratis, visto quanto fatto negli ultimi anni per la causa e considerate le numerose offerte rifiutate in queste stagioni. Anche se sarà molto difficile convincerà la società a cedere su questa richiesta.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<