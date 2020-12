Sky – Verso Inter-Napoli, Gattuso alla prese con gli infortuni: Osimhen salta il match

Mercoledì l’Inter tornerà in campo, dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari. A Milano arriverà il Napoli e per i nerazzurri sarà un test importante per continuare il cammino di vittorie in campionato. Per Gattuso arrivano notizie poco confortanti circa uno dei suoi protagonisti. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, Osimhen non sarà disponibile per la gara ed è alle prese con l’infortunio alla spalla.

L’attaccante nigeriano si è allenato a parte questa mattina, ma l’idea della società è quella di approfondire il suo problema fisico riscontrato giorni fa con la propria nazionale. Per questo, è previsto un viaggio in Belgio, ad Aversa, in un centro specializzato nel recupero riabilitativo e il suo rientro è previsto dopo Natale. Assenza importante quindi per il Napoli, che in classifica è a 23 punti, uno sotto l’Inter.

