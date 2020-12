Mercato – Inter, per gennaio spunta l’ipotesi Gomez. Possibile duello made in Italy: i dettagli

Oltre alle notizie di campo, con l’imminente sfida di San Siro contro il Napoli, gli occhi dell’Inter sono sempre puntati sul mercato. In particolare, a gennaio si prevedono dei movimenti a centrocampo e i giocatori sulla lista di Marotta sono diversi, sia in entrata che in uscita. Un occasione di mercato per il club di Suning potrebbe essere il Papu Gomez, che è in rotta con l’Atalanta dopo la frattura con il tecnico Gasperini.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in vista di gennaio per il fantasista argentino potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato. Sia Inter che Milan, infatti, sono intenzionati a mettere le mani sul trequartista classe ’88 e a determinate cifre può essere un vero affare. Per convincere l’Atalanta potrebbero bastare tra i 7 e gli 8 milioni di euro e per Marotta rappresenterebbe una soluzione decisamente più economica rispetto a De Paul.

Per l’argentino dell’Udinese, infatti, servono circa 30 milioni di euro e i nerazzurri dovranno per forza di cose far fronte a cessioni importanti. Sulla lista dei partenti ci sono Nainggolan, Vecino ed Eriksen, da cui l’Inter ricaverebbe un tesoretto importante. Gomez resta comunque un’alternativa di primo livello e per gennaio potrebbe scatenarsi un duello di mercato con il Milan.

