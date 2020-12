Spadafora: “Stiamo lavorando sulla riapertura degli stadi, è un principio che condivido”

Ormai da diversi mesi il calcio è un teatro senza pubblico. La pandemia del Covid-19 ha causato, ovviamente, la chiusura degli stadi, evitando così la presenza dei tifosi sugli spalti. Sulla riapertura degli impianti sportivi, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sta lavorando da tempo, come confermato da lui stesso durante l’evento Gazzetta Sports Awards 2020, organizzato da Gazzetta.it.

Queste le parole di Spadafora: “I dati della pandemia sono più confortanti rispetto a prima, ma per vedere gli stadi pieni ci vorrà ancora un po’ di tempo. Sarà importante far tornare i tifosi, in totale sicurezza, come ad esempio sta accadendo in Inghilterra in numero ridotto. Stiamo lavorando con il Cts per la riapertura degli impianti, ma non posso annunciare date a riguardo”.

