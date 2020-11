Repubblica – Inter beffata dalla Nazionale: anche Bastoni convocato dal ct Mancini

Aveva chiesto duramente l’intervento del ministro allo sport Vincenzo Spadafora, Beppe Marotta, con una nota ufficiale diffusa nel tardo pomeriggio di ieri in cui aveva espresso profonda amarezza per una gestione confusa e non coordinata da parte delle ASL locali. Secondo l’amministratore delegato così facendo si rischia di alterare il torneo, perché evidentemente a pagare in questo momento sembra essere soprattutto l’Inter, club che sabato ha scoperto la positività di Daniele Padelli ma che a differenza di Roma e Fiorentina sarà costretto a spedire i calciatori in Nazionale.

Giallorossi e viola, infatti, sono stati fermati dalle ASL locali che hanno ordinato la famosa ‘bolla’ dopo le positività di Dzeko e Callejon, impedendo agli altri giocatori di raggiungere le rispettive nazionali. L’Inter, invece, non solo non ha ricevuto alcuna comunicazione, ma perderà ufficialmente anche Alessandro Bastoni integrato dal commissario tecnico Roberto Mancini nell’Italia maggiore per far fronte ai tanti infortuni sorti nelle ultime ore. Insieme al centrale nerazzurro, sono stati chiamati anche Zaccagni e Gianmarco Ferrari.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<