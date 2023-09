Praticamente 19 partite giocate. Sono il numero virtuale di gare disputate dai 17 giocatori dell’Inter con le rispettive nazionali, sommando tutti i match dei calciatori nerazzurri, per un totale di 1702 minuti. Quasi 500′ in più dei 14 rossoneri, fermi a 1223. Per la precisione, una differenza di 479′, quasi 8 ore.

Come fa notare La Gazzetta dello Sport, tra gli uomini di Inzaghi, sono stati spremuti diversi elementi chiave della squadra: Bastoni (180′), Dumfries (175′), Barella (174′) e Dimarco (140′). Mentre nella formazione di Pioli, complessivamente impegnata meno rispetto a quella del collega, quattro a pieno regime: Maignan, Theo, Krunic e Musah (tutti 180′).

E anche a livello di chilometri percorsi nei vari viaggi (intercontinentali e non), come sottolinea TuttoSport, sono i nerazzurri a “vincere” il duello: 92.742 km per i calciatori dell’Inter (ossia più del doppio della circonferenza della Terra, che è di 40.075 km), 56.555 km per quelli del Milan.

Una sosta particolarmente dispendiosa dal punto di vista delle energie, ma che non ha portato notizie terribili a Inzaghi: per fortuna del tecnico, nessun infortunio grave. Anzi, contro la Colombia si è rivisto in campo Sanchez, dopo la presunta anemia che gli aveva fatto saltare la trasferta in Uruguay. E a proposito di Colombia, è da lì che arriva l’unica indicazione non entusiasmante per l’allenatore piacentino: Cuadrado è uscito per infortunio all’intervallo nella gara con il Venezuela ed è rimasto a riposo con il Cile. Da valutare nelle prossime ore se riuscirà ad essere arruolabile nel derby.

Di seguito, le tabelle contenenti i minuti in campo per ogni giocatore di Inter e Milan.

GIOCATORE NAZIONALE MINUTI Bastoni Italia 180′ Dumfries Olanda 175′ Barella Italia 174′ Dimarco Italia 140′ Asllani Albania 139′ Calhanoglu Turchia 135′ Arnautovic Austria 117′ Frattesi Italia 90′ Thuram Francia 90′ Sommer Svizzera 90′ Sanchez Cile 90′ Lautaro Martinez Argentina 82′ Pavard Francia 66′ Cuadrado Colombia 45′ De Vrij Olanda 45′ Agoumé Francia U21 44′ Darmian Italia 0 TOTALE / 1702′ I giocatori dell’Inter impegnali con le rispettive nazionali