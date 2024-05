Addio Arnautovic, ok di Inzaghi: “C’è una speranza”

La doppietta realizzata ieri contro il Verona all’ultima giornata di Serie A potrebbe non bastare a Marko Arnautovic per meritarsi la riconferma all’Inter in vista della prossima stagione. Il contributo dell’austriaco, infatti, non è stato quello auspicato a inizio stagione, quando per prenderlo dal Bologna erano stati investiti circa 10 milioni.

L’idea della dirigenza nerazzurra, in vista del prossimo calciomercato, resta quella di reperire una quarta punta più affidabile da affiancare a Lautaro, Thuram e Taremi. Simone Inzaghi ha ripetuto più volte che, se fosse per lui, manterrebbe in blocco tutta la squadra. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, lo stesso tecnico piacentino darebbe l’ok all’addio nel caso in cui si presentasse la possibilità concreta di prendere un attaccante più giovane e duttile. L’identikit, in questo senso, corrisponde ad Albert Gudmundsson del Genoa.

In ogni caso, la cessione di Arnautovic non sarà semplice, visto che il club vuole evitare di registrare una minusvalenza e servono almeno 5 milioni di euro. La speranza del club nerazzurro è che si faccia avanti qualche club dell’Arabia Saudita: un paio hanno già manifestato interessamenti per il numero 8, ma bisognerà vedere se si trasformeranno in offerte sul tavolo.